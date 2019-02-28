На таможне в Благовещенске задержали контрабандиста с красной икрой и частями животных

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-28T09:25:07+03:00

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Чего только ни пытаются провезти нечестные граждане через Благовещенскую таможню! На днях наши таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области задержали очередного контрабандиста. Тайники оказались в кабине грузовика под кожухом рычага переключения передачи и под спальным местом, а в них - более трех килограммов красной икры в шести пластиковых банках и 14 килограммов дериватов изюбря (предположительно, это половые органы самцов).

- Задержанный товар изъят и направлен на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Кстати, за незаконную перевозку товаров через границу по закону предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера их стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU