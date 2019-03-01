На мать жестоко избитого годовалого малыша в Приамурье завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 02:42 2019-03-01T02:42:18+03:00

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В Белогорске Амурской области заведено уголовное дело на мать ребенка, которого жестоко избил ее 18-летний знакомый. Женщину обвиняют в неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, годовалого малыша в тяжелом состоянии привезли в Белогорскую больницу 15 февраля. Предварительно было установлено, что ребенка избил 18-летний близкий знакомый его матери. Молодого человека задержали и допросили, на него завели уголовное дело за покушение на убийство ребенка. Подозреваемый дал признательные показания, рассказав следователям, что бил малыша, потому что тот капризничал. Сама женщина видела, что сыну нужна помощь, однако в «скорую» обратилась не сразу. Когда медики приехали на вызов, ребенок был уже в коме.

Материалы уголовного дела, заведенного на мать, могут передать из полиции в следственный комитет - с таким ходатайством следователи обратились в белогорскую прокуратуру. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Амурской области.

Ребенок по-прежнему находится в тяжелом состоянии, его перевезли в детскую областную больницу. Мальчик находится на аппарате ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU