В Благовещенске начали строить еще одно гидрографическое судно

СЕГОДНЯ 03:03 2019-03-01T03:03:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На судостроительном заводе в Благовещенске началось строительство нового гидрографического катера «Александр Анищенко». Это будет уже пятое гидрографическое судно, построенное в столице Приамурья в рамках заказа с 2009 по 2015 годы.

- Особенностью судна станет его модернизированное гидрографическое и более мощное радиооборудование. На его возведении будет работать порядка 100 сотрудников на протяжении двух лет, - поясняет гендиректор судостроительного завода имени Октябрьской революции Вячеслав Попов.

Катер назван в честь известного гидрографа Александра Анищенко, который в годы Великой Отечественной войны воевал на Балтийском флоте. Закладка нового судна прошла в торжественной обстановке. На завод по такому случаю приехали губернатор области Василий Орлов, мэр города Валентина Калита, председатель Благовещенской гордумы Степан Попов, курсанты ДВОКУ и Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Как отметил глава региона, наш судостроительный завод имеет 130-летнюю историю, за которую на воду было спущено более 500 судов.

- Завод работает стабильно, здесь трудятся больше 500 человек сотрудников, ежегодная выручка составляет более 1 миллиарда рублей. Мы гордимся этим заводом. Я абсолютно уверен, что поставленная задача будет выполнена в установленный срок. Надеюсь, что таких заказов будет как можно больше. Еще раз всех поздравляю, желаю всем успехов, - обратился к сотрудникам предприятия Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU