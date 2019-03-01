РЖД потратит более 150 миллионов на значки и календарики к 45-летию БАМа

СЕГОДНЯ 04:31 2019-03-01T04:59:45+03:00

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«Российские железные дороги» объявили конкурс на поставку сувенирной продукции с символикой корпорации. В длинном списке требуемого - пакеты, варежки, ключницы, чайные пары, наборы ручек, зонты, карманные календарики и многое другое. Количество каждой позиции исчисляется сотнями и тысячами экземпляров. На «сувенирку» РЖД готово потратить 153 миллиона 130 тысяч рублей.

В документах закупки указано, что в дизайне сувениров должно отражаться «мастерство, целостность, обновление». Также должен создаваться положительный имидж ОАО «РЖД», «как лидера железнодорожной транспортной отрасли России». Ключевой темой при этом должно стать 45-летие Байкало-Амурской магистрали (празднование этой даты в Приамурье, кстати, растянется на целый год), а оформлять все нужно «в стиле авангардизм с использованием элементов современной графики». Например, предлагается изготовить USB-флешки в виде поезда.

Кому будет предназначаться «сувенирка», пока не указывается. Поставщика определят уже 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU