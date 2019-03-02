За два месяца в Приамурье 49 собаководов заплатили штрафы за незарегистрированных животных

СЕГОДНЯ 04:29 2019-03-02T04:29:05+03:00

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Не зарегистрировал собаку - получи штраф. В Приамурье за два месяца наказание настигло 49 владельцев псов-нелегалов. По данным областного управления ветеринарии, в прошлом году за отсутствие регистрации у собак оштрафовали 388 амурчан. Сам штраф составляет от 500 до 1000 рублей, но если собаковод попадается на этом не впервые, то придется раскошелиться уже до 4 тысяч рублей. То же самое, кстати, ждет и хозяев незарегистрированного скота.

«Между тем, обязательная для всех государственная регистрация делается совсем несложно и бывает полезна и самим владельцам зверья. В течение трех дней после покупки собаки/сельхозживотного его хозяин должен обратиться в любую государственную (!) ветстанцию. Сама регистрация бесплатна. А обязательное в таких случаях чипирование обойдется около 400 рублей», - поясняют сотрудники управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области на своей странице в «Инстаграме».

Чип может быть полезен, если собака вдруг потеряется: в приюте ее смогут опознать, а владелец - доказать, что животное принадлежит ему.

К слову, в комментариях сотрудники управления также объяснили, что регистрация в клубе собаководов (некоторые амурчане полагают, что этого достаточно) не считается государственной регистрацией животного. Также специалисты пояснили, что чипирование все-таки обязательно, а не делается по желанию владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU