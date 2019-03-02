В 2018 году из Приамурья уехало еще больше человек, чем годом ранее

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-02T06:14:48+03:00

Приамурье по-прежнему выступает как «донор» населения для других регионов России. Фото: Архив "КП"

Сейчас численность населения в регионе составляет 793,6 тысячи человек

Изменить размер текста: A A

В Амурской области продолжает сокращаться население. Согласно предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения региона на 1 января 2019 года составила 793,6 тысячи человек. Масштабы демографической убыли в прошлом году у нас увеличились: жителей области стало на 4,8 тысячи человек меньше. Для сравнения: в 2017 году население сократилось на 3,3 тысячи.

В первую очередь амурчан становится меньше из-за миграции. И по сравнению с 2017 годом она увеличилась. В Амурстате констатируют: наша область по-прежнему выступает как «донор» населения для других регионов России. Так, из дальневосточных регионов амурчан больше всего привлекает Хабаровский и Приморский края (42,8% и 22,6% уехавших соответственно), в Центральном федеральном округе - Московская область и Москва, где поселились более 60% от всех уехавших в этот округ. Более 73% амурчан, выбравших новым местом жительства Южный федеральный округ, обосновались в Краснодарском крае.

Что касается миграционного обмена Приамурья с другими странами, то здесь цифры таковы:

- на 91 человека по сравнению с 2017 годом уменьшилось число прибывших из стран СНГ;

- среди них больше всего мигрантов из Армении (21%), Киргизии (21%), Таджикистана (16%), Украины (13%), Узбекистана (8%) и Казахстана (8%);

- на 674 человека увеличилось число уехавших в страны СНГ;

- среди них мигранты из Украины, Армении и Киргизии (68%);

- 614 человек прибыли в Приамурье из других зарубежных стран;

- среди них, в том числе, 279 человек из Китая, 54 - из Афганистана, 10 - из КНДР, 10 - из Вьетнама, 8 - из Грузии, 7 - из Южной Осетии, 4 - из Турции;

- 1025 человек выехали с начала года в другие страны;

- из них 598 человек - в Китай, 130 – в КНДР, 28 - в Афганистан, 7 - в Турцию, 6 - во Вьетнам, 5 - в США, 3 - в Грузию, по 2 - в Канаду, Израиль и Литву. Еще 6 человек выбрали местом нового жительства Абхазию, Болгарию, Германию, Италию, Сирию и Южную Осетию.

Напомним, ране «КП» уже поднимала тему оттока населения с Дальнего Востока, пытаясь разобраться вместе с экспертами, почему люди уезжают из региона.

ИСТОЧНИК KP.RU