В Приамурье суд запретил работу приюта «Дружок», в котором от голода умерли почти 50 собак

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-02T11:38:06+03:00

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Благовещенский районный суд признал незаконной деятельность печально известного приюта для бездомных собак в селе Чигири и запретил ему работать. С таким иском в суд обратилась районная прокуратура. Также на контроле у ведомства остается расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.

Также по требованию прокурора Благовещенского района районная администрация расторгла муниципальные контракты с владельцем приюта на содержание бездомных животных. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Напомним, в январе в Благовещенске разразился настоящий скандал: в приюте «Дружок» обнаружили 47 трупов собак, которые умерли от истощения (это показала проведенная экспертиза). Остальные четвероногие обитатели приюта также находились на грани голодной смерти, хотя корм здесь был. Зоозащитники рассказали о собачьем концлагере в соцсетях, а выживших бедолаг забрали волонтеры - лечить и откармливать.

В приюте началась проверка, вскрылись нарушения: собак не кормили (а если и кормили, то явно недостаточно) и нормально о них не заботились, о погибших животных не сообщали в ветеринарные органы, причину падежа животных руководство приюта не выясняло и т.д. Сам хозяин «Дружка» во время скандала находился в другой стране. Как только он вернулся в Благовещенск, его задержали полицейские. К слову, отловом и содержанием собак предприниматель занимался в рамках муниципального контракта, то есть на бюджетные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU