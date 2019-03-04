В Благовещенске двое парней из Якутии попытались угнать дорогую машину и не смогли

СЕГОДНЯ 05:04 2019-03-04T05:43:16+03:00

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Благовещенские полицейскими совместно с коллегами из Якутии поймали двоих подозреваемых в попытке угона. Один из жителей столицы Приамурья сообщил в полицию, что ночью кто-то пытался угнать его авто (машина, к слову, была дорогой). Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники залезть в салон автомобиля-то смогли, вскрыв замок на двери, вот только машина с места не сдвинулась, даже после того, как они завели ее найденным ключом. Пришлось несостоявшимся угонщикам уйти без добычи.

В ходе расследования уголовного дела оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны двое жителей Якутии 19 и 20 лет. Задержали их в Благовещенске на съемной квартире и доставили в отдел полиции.

- Данные граждане также подозреваются в совершении преступлений на территории другого региона. Задержанных амурские полицейские передали коллегам из МВД по Республике Саха (Якутия), - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/695164" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске задержали жителей Якутии, которые пытались угнать автомобиль.Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU