2019-03-04T05:35:06+03:00
Происшествия

В Благовещенске на девушку напала агрессивная стая собак

Около 20-ти животных повалили ее на землю, порвали одежду и прокусили палец
Татьяна РЯБОВАПолина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Благовещенске на девушку напала стая собак. Об этом в редакцию сообщил очевидец случившегося. По его словам, это случилось на пересечении улиц Кольцевая и Театральная.

- Не просто стояли лаяли, их штук 15-20 было - повалили и грызут уже. Я остановился, посигналил - они разбежались. Пока вышел, они уже убежали. Одежду ей порвали, палец прокусили. Там девочка такая, лет 19-20, она не смогла отбиться, а будет ребенок идти - просто загрызут, - волнуется мужчина. - Так что все аккуратнее будьте и детям скажите, что если увидят собак, лучше обойти стороной.

Пострадавшая от собачьей стаи девушка была в шоке и отказалась ехать в больницу. В службу спасения и полицию мужчина позвонил сам, правда, кто-то уже успел сделать это до него. Как пояснили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский», сообщение о нападении собак действительно поступало. Правда, звонок был анонимным, и позвонивший никакие данные о себе не оставил. Тем не менее, на место происшествия выехали сотрудники полиции, однако к тому моменту здесь уже не было потерпевшей и напавшей на нее стаи животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье сотрудники погрануправления задержали наркокурьера
На смену февральским метеорекордам в Благовещенске пришли мартовские
В Благовещенске двое парней из Якутии попытались угнать дорогую машину и не смогли
Масленицу Благовещенск встретит «Воротами счастья», кулачными боями и блинами
В Приамурье среди машинистов нашли «синтетических» наркоманов
Филипп Киркоров «немного подобследовался» в Благовещенске
В Приамурье суд запретил работу приюта «Дружок», в котором от голода умерли почти 50 собак
В 2018 году из Приамурья уехало еще больше человек, чем годом ранее
За два месяца в Приамурье 49 собаководов заплатили штрафы за незарегистрированных животных
РЖД потратит более 150 миллионов на значки и календарики к 45-летию БАМа
В Благовещенске начали строить еще одно гидрографическое судно
На мать жестоко избитого годовалого малыша в Приамурье завели уголовное дело