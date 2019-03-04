В Благовещенске на девушку напала агрессивная стая собак

СЕГОДНЯ 05:35 2019-03-04T05:35:06+03:00

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В Благовещенске на девушку напала стая собак. Об этом в редакцию сообщил очевидец случившегося. По его словам, это случилось на пересечении улиц Кольцевая и Театральная.

- Не просто стояли лаяли, их штук 15-20 было - повалили и грызут уже. Я остановился, посигналил - они разбежались. Пока вышел, они уже убежали. Одежду ей порвали, палец прокусили. Там девочка такая, лет 19-20, она не смогла отбиться, а будет ребенок идти - просто загрызут, - волнуется мужчина. - Так что все аккуратнее будьте и детям скажите, что если увидят собак, лучше обойти стороной.

Пострадавшая от собачьей стаи девушка была в шоке и отказалась ехать в больницу. В службу спасения и полицию мужчина позвонил сам, правда, кто-то уже успел сделать это до него. Как пояснили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский», сообщение о нападении собак действительно поступало. Правда, звонок был анонимным, и позвонивший никакие данные о себе не оставил. Тем не менее, на место происшествия выехали сотрудники полиции, однако к тому моменту здесь уже не было потерпевшей и напавшей на нее стаи животных.

ИСТОЧНИК KP.RU