На смену февральским метеорекордам в Благовещенске пришли мартовские

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-04T08:12:51+03:00

Пока рано загадывать, каким же будет март в 2019 году - он в Приамурье считается еще зимним месяцем. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Амурские синоптики начали отсчет мартовских метеорекордов. Первый из них не заставил себя ждать, случившись в воскресенье. В Благовещенске 3 марта температура воздуха прогрелась аж до +4,9 градуса, побив рекорд 43-летней давности - в 1976 году в областном центре в этот день было на две десятые градуса прохладнее.

Впрочем, пока рано загадывать, каким же будет март в 2019 году. Все-таки он в Приамурье считается еще зимним месяцем.

«Судите сами: средние температуры месяца - 11-15 градусов мороза на севере области и 8-11 градусов мороза на юге. А у метеорологов только один критерий окончания зимы - устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль. Чаще всего это происходит в последнюю пятидневку марта, но отклонения в ту и другую сторону доходят до двух недель. Осадки в марте идут в виде снега, время дождей придет только в апреле. Мартовские нормы осадков мало отличаются от декабрьских, январских, февральских (5-8 мм), в марте - около 10 мм. Лед на реках продолжает нарастать, максимальных значений достигая в конце месяца», - пишут сотрудники Амурского гидрометцентра на своей странице в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU