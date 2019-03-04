2019-03-04T08:12:51+03:00
Общество

На смену февральским метеорекордам в Благовещенске пришли мартовские

В воскресенье в областном центре было почти пять градусов тепла
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Пока рано загадывать, каким же будет март в 2019 году - он в Приамурье считается еще зимним месяцем.Пока рано загадывать, каким же будет март в 2019 году - он в Приамурье считается еще зимним месяцем.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Амурские синоптики начали отсчет мартовских метеорекордов. Первый из них не заставил себя ждать, случившись в воскресенье. В Благовещенске 3 марта температура воздуха прогрелась аж до +4,9 градуса, побив рекорд 43-летней давности - в 1976 году в областном центре в этот день было на две десятые градуса прохладнее.

Впрочем, пока рано загадывать, каким же будет март в 2019 году. Все-таки он в Приамурье считается еще зимним месяцем.

«Судите сами: средние температуры месяца - 11-15 градусов мороза на севере области и 8-11 градусов мороза на юге. А у метеорологов только один критерий окончания зимы - устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль. Чаще всего это происходит в последнюю пятидневку марта, но отклонения в ту и другую сторону доходят до двух недель. Осадки в марте идут в виде снега, время дождей придет только в апреле. Мартовские нормы осадков мало отличаются от декабрьских, январских, февральских (5-8 мм), в марте - около 10 мм. Лед на реках продолжает нарастать, максимальных значений достигая в конце месяца», - пишут сотрудники Амурского гидрометцентра на своей странице в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье сотрудники погрануправления задержали наркокурьера
В Благовещенске на девушку напала агрессивная стая собак
В Благовещенске двое парней из Якутии попытались угнать дорогую машину и не смогли
Масленицу Благовещенск встретит «Воротами счастья», кулачными боями и блинами
В Приамурье среди машинистов нашли «синтетических» наркоманов
Филипп Киркоров «немного подобследовался» в Благовещенске
В Приамурье суд запретил работу приюта «Дружок», в котором от голода умерли почти 50 собак
В 2018 году из Приамурья уехало еще больше человек, чем годом ранее
За два месяца в Приамурье 49 собаководов заплатили штрафы за незарегистрированных животных
РЖД потратит более 150 миллионов на значки и календарики к 45-летию БАМа
В Благовещенске начали строить еще одно гидрографическое судно
На мать жестоко избитого годовалого малыша в Приамурье завели уголовное дело