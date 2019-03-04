В Приамурье сотрудники погрануправления задержали наркокурьера

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-04T08:31:14+03:00

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В Приамурье сотрудники Пограничного управления не дали организовать канал поставки крупных партий наркотиков в соседние регионы. На автомобильной трассе «Амур» они задержали 40-летнего мужчину, у которого с собой оказалась партия наркотических средств. Предположительно, это было гашишное масло.

Предположительно, изъятое вещество было гашишным маслом. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Согласно предварительным данным, в планах наркокурьера была организация целого канала поставки наркотиков в особо крупных размерах. Перевозить их должны были из Приамурья в Еврейскую автономную область и Хабаровский край. Вещество, которое забрали у задержанного, отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр амурского управлении МВД. После того, как будет точно установлено, что это за вещество, следствием будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU