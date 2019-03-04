2019-03-04T08:31:14+03:00
Происшествия

В Приамурье сотрудники погрануправления задержали наркокурьера

Он планировал организовать канал поставки из Приамурья в Хабаровский край и ЕАО
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.
Изменить размер текста:

В Приамурье сотрудники Пограничного управления не дали организовать канал поставки крупных партий наркотиков в соседние регионы. На автомобильной трассе «Амур» они задержали 40-летнего мужчину, у которого с собой оказалась партия наркотических средств. Предположительно, это было гашишное масло.

Предположительно, изъятое вещество было гашишным маслом. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Предположительно, изъятое вещество было гашишным маслом. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Согласно предварительным данным, в планах наркокурьера была организация целого канала поставки наркотиков в особо крупных размерах. Перевозить их должны были из Приамурья в Еврейскую автономную область и Хабаровский край. Вещество, которое забрали у задержанного, отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр амурского управлении МВД. После того, как будет точно установлено, что это за вещество, следствием будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На смену февральским метеорекордам в Благовещенске пришли мартовские
В Благовещенске на девушку напала агрессивная стая собак
В Благовещенске двое парней из Якутии попытались угнать дорогую машину и не смогли
Масленицу Благовещенск встретит «Воротами счастья», кулачными боями и блинами
В Приамурье среди машинистов нашли «синтетических» наркоманов
Филипп Киркоров «немного подобследовался» в Благовещенске
В Приамурье суд запретил работу приюта «Дружок», в котором от голода умерли почти 50 собак
В 2018 году из Приамурья уехало еще больше человек, чем годом ранее
За два месяца в Приамурье 49 собаководов заплатили штрафы за незарегистрированных животных
РЖД потратит более 150 миллионов на значки и календарики к 45-летию БАМа
В Благовещенске начали строить еще одно гидрографическое судно
На мать жестоко избитого годовалого малыша в Приамурье завели уголовное дело