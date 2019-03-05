Новый медицинский вертолет Ми-8 появился в Приамурье

СЕГОДНЯ 02:26 2019-03-05T02:26:49+03:00

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В Амурскую область прибыл новый вертолет санавиации. Это современный медицинский вертолет Ми-8, причем это первая техника, которая пришла на Дальний Восток по федеральной программе.

«Всего вертолетов санавиации у нас будет два - этот и легкий вертолет модели «Ансат». Они должны полностью закрыть наши потребности в медицинских авиаперевозках. Я считаю, что для нас это очень важное событие - огромная территория, в том числе труднодоступные районы. Теперь мы можем быстрее и больше перевозить больных в ведущие медицинские учреждения региона», - написал губернатор Василий Орлов у себя в «Инстаграме».

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в этом вертолете есть необходимое медицинское оборудование, с помощью которого специалисты смогут проводить комплекс реанимационных мероприятий. Техника совсем новая - построена в 2018 году. Вертолет подходит даже для перевозки младенцев. Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Субботин, у воздушного судна есть дополнительные баки, поэтому он может долететь практически в любую точку Приамурья. Расстояния-то у нас большие, а доступность вертолета, по словам главы минздрава региона, составляет 1300 километров.

К слову, Приамурье также получило сертификат о присоединении к единой системе санавиации на территории РФ в рамках национального проекта «Здравоохранение». Причем в этот проект наша область попала одной из первых.

- Заключено соглашение между областной клинической больницей и санитарной службой о транспортировке пациентов из районов, когда нам потребуется доставить тяжелых больных либо в областную клиническую больницу, либо в другое лечебное учреждение по специальности, - добавил Андрей Субботин. - В рамках дальнейшего развития сотрудничества рассматриваем несколько возможностей размещения вертолетных площадок на территории Амурской областной клинической больницы и в районе городской клинической больницы. При необходимости борт будет садиться прямо в черте города. Для этого коллеги получат все разрешительные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU