В Благовещенске в одном из дворов нашли тело женщины

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-05T08:02:13+03:00

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В Благовещенске сегодня, 5 марта, нашли тело женщины, лежащее на скамейке в одном из дворов. Эта информация появилась в социальных сетях. Факт случившегося также подтвердили в следственном управлении СК России по Амурской области. Также в ведомстве уточнили, что все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Пока нельзя сказать, отчего умерла женщина - причину смерти и личность погибшей еще предстоит установить. На месте происшествия работали полицейские, следователи и медики. Между тем, в соцсетях благовещенцы пишут, что женщина якобы замерзла насмерть. Впрочем, в комментариях многие засомневались в этом, предположив, что сейчас уже не так холодно для этого.

«Ну попробуете переночуйте на улице. Для человеческого организма достаточно и плюсовой температуры на улице, чтобы замерзнуть насмерть», - возразил на это один из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU