8 марта в Амурской области ждут снег

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-05T08:57:12+03:00

В последнее время погода в Благовещенске была небогата на осадки, зато щедра на метеорекорды. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Похоже, хорошая погода не может длиться вечно. Вот и к празднику в Амурской области прогнозируют осадки.

- В ближайшие дни сохранится устойчивая погода с положительными дневными температурами на юге и западе области. Восьмого ожидаем перемену в характере погоды - по области осадки в виде снега, которые понизят температуры до нулевых. При этом в целом по области 8 числа днем - от 0 до +5 градусов. В Благовещенске тоже есть вероятность небольшого снега, но, тем не менее, дневная температура высокая - до 3-5 градусов тепла, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

Напомним, в последнее время погода в Благовещенске была небогата на осадки, зато щедра на метеорекорды. Очередной из них случился 3 марта - температура поднялась до +4,9 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал 3 марта в 1976 году.

ИСТОЧНИК KP.RU