2019-03-05T09:40:16+03:00
Общество

Из Благовещенска в Москву в марте запустят дополнительные рейсы

Частоту выполнения рейсов увеличат с 11-го по 24-е число
Полина ОЗЕРОВА
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Хорошая новость для амурчан, планирующих в ближайшие дни совершить поездку в столицу. С 11 по 24 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы по маршруту Благовещенск - Екатеринбург - Москва и обратно. Как сообщает авиакомпания, рейс У6-30 Благовещенск - Екатеринбург - Москва будет выполняться по вторникам, пятницам и субботам, а по понедельникам, четвергам и пятницам - рейс У6-29 Москва - Екатеринбург - Благовещенск.

На сайте авиаперевозчика также уточняется, что стоимость билетов составляет от 12 500 рублей в одну сторону, а если лететь туда и обратно, то от 19 600 рублей. А если кому-то удастся купить льготный билет по федеральной программе для жителей Дальнего Востока, то выйдет еще дешевле: 6 400 рублей из Благовещенска в Москву, а в Екатеринбург - 6 000 рублей в одну сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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