В Приамурье неизвестные напали на автомобиль «Почты России»
ЧП случилось сегодня, 5 марта, в Зейском районе Амурской области. Здесь неизвестные напали на служебный автомобиль «Почты России». К счастью, в ходе нападения никто из сотрудников не пострадал.
Как стало известно, на дороге в нескольких километрах от города Зея неизвестные злоумышленники попытались заблокировать проезд служебной машине. Препятствие водитель сумел объехать, однако после этого по машине начали стрелять.
Пострадала в ходе инцидента только машина. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, злоумышленники с места происшествия скрылись. Сейчас полиция делает все возможное, чтобы установить подозреваемых и задержать их. Следователи следственного отдела МО МВД России «Зейский» завели уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU