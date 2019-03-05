2019-03-05T12:24:16+03:00
Происшествия

В Приамурье неизвестные напали на автомобиль «Почты России»

Они заблокировали проезд машине, а потом несколько раз выстрелили
Юлия ГОМАН
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ЧП случилось сегодня, 5 марта, в Зейском районе Амурской области. Здесь неизвестные напали на служебный автомобиль «Почты России». К счастью, в ходе нападения никто из сотрудников не пострадал.

Как стало известно, на дороге в нескольких километрах от города Зея неизвестные злоумышленники попытались заблокировать проезд служебной машине. Препятствие водитель сумел объехать, однако после этого по машине начали стрелять.

Пострадала в ходе инцидента только машина. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, злоумышленники с места происшествия скрылись. Сейчас полиция делает все возможное, чтобы установить подозреваемых и задержать их. Следователи следственного отдела МО МВД России «Зейский» завели уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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