После избиения и смерти годовалого ребенка в Белогорске на органы опеки завели уголовное дело
Третье по счету уголовное дело заведено в Приамурье после трагедии, случившейся в Белогорске почти три недели назад. Напомним, 15 февраля в местную больницу привезли годовалого ребенка в тяжелейшем состоянии - мальчик был жестоко избит и находился в коме. Вчера утром, 5 марта, мальчик умер в детской областной больнице. Все эти дни врачи боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось.
Амурское управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293). В поле зрения следователей на этот раз оказались местные органы опеки, которые, по сути, допустили случившееся. По версии следствия, специалисты отдела опеки и попечительства Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Белогорска не проследили как следует за условиями жизни и воспитания 17-летней матери погибшего ребенка. Сама она росла в семье опекуна.
Ранее также завели дело на саму горе-мать за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и на белогорца, который избил ребенка до состояния комы.
- В ближайшее время, с учетом гибели мальчика, обвиняемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Расследование уголовных дел находится на контроле руководства следственного управления, - сообщает СУ СК России по Амурской области.
На официальной странице СК России в «Твиттере» появился фрагмент оперативной съемки. На кадрах подозреваемый рассказывает, как и почему бил ребенка:
- Он капризничал, выкобенивался, спать не могли уложить.
- Вы осознавали, что можете причинить тяжкий вред здоровью, нанося удары по голове? - спрашивает его один из оперативников.
- Осознавал.
Подозреваемый в жестоком избиении годовалого ребенка в Белогорске.Оперативная съемка опубликована на официальной странице СК России в «Твиттере»
ИСТОЧНИК KP.RU