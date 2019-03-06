2019-03-06T05:23:04+03:00
Происшествия

В Приамурье представят к награде сотрудников «Почты России», которые отбились от разбойного нападения

Они отстояли посылки и деньги, которые везли из города Зея в поселок Октябрьский
Юлия ГОМАН
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Стали известны подробности нападения на автомобиль «Почты России» в Зейском районе Приамурья. Напомним, вчера, 5 марта, неизвестные обстреляли служебную машину, сейчас их разыскивает полиция.

Водитель Роман Зевакин и почтальон по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств Евгений Липаков ехали из города Зея в поселок Октябрьский. Они везли посылки и деньги. Как вдруг в районе поселка Заречная Слобода на них напали неизвестные в масках - выскочили из машины, попытались заблокировать проезд, а потом и вовсе начали стрелять по служебному «УАЗику». Водитель проявил настоящее мастерство - сманеврировал и ушел от преследования, несмотря на пробитое пулей колесо.

- Мы благодарны нашим сотрудникам за решительные действия в экстренной ситуации. Они не побоялись рисковать собственной жизнью. Весь коллектив филиала выражает им признательность, и в скором времени Романа и Евгения представят к заслуженным наградам, - сказала директор Амурского филиала «Почты России» Светлана Матвиенко.

Как сообщает пресс-служба филиала, Роман Зевакин водит почтовое авто чуть более двух лет, а Евгений Липаков работает в Зейском почтамте чуть более восьми лет. Как действовать в такой экстренной ситуации они решили совместно. И благодаря им деньги и посылки остались в целости и сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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