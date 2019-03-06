У амурчанина нашли алкоголь без маркировки на сумму почти 4 миллиона рублей
Белогорский районный суд вынес приговор благовещенцу, который попался на приобретении и перевозке алкоголя без маркировки. Спиртное он намеревался продать, хотя сам не предприниматель и лицензии на продажу алкогольной продукции у него нет.
Масштабы впечатляют: всего с 1 апреля по 9 мая мужчина незаконно приобрел и привез на продажу 23420 бутылок с различным алкоголем на общую сумму 3 909 220 рублей. А это, между прочим, считается особо крупным размером. Однако незаконный алкоголь до покупателей не дошел - товар обнаружили и изъяли полицейские, а на мужчину завели уголовное дело.
Как сообщает на сайте Благовещенского городского суда, благовещенец признал свою вину полностью. Также его вина подтверждалась собранными доказательствами. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев 10 дней в исправительной колонии общего режима. Также он должен будет заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU