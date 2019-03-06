В Белогорске прощаются с избитым до смерти годовалым ребенком

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-06T08:13:33+03:00

17-летнюю мать мальчика забрали из приемной семьи и отправили в детдом

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Сегодня, 6 марта, с 14.00 до 14.30 в ритуальном зале Белогорска будет проходить прощание с годовалым ребенком, погибшим от побоев. Мальчика до состояния комы избил 18-летний сожитель его 17-летней матери. Похороны проходят за счет муниципалитета, похоронят маленького Романа на Серышевском кладбище.

«По решению органов опеки несовершеннолетняя мать изъята из приемной семьи и направлена в детский дом. В отношении матери возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей (ст. 156 УК РФ), им занимается Следственный комитет РФ», - сообщается на сайте администрации Белогорска.

Напомним, годовалого мальчика с тяжелыми травмами привезли в Белогорскую больницу 15 февраля. Позже ребенка перевели в детскую областную больницу, где почти три недели за его жизнь боролись врачи. Спасти его не удалось, 5 марта утром мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что мальчик умер. На 18-летнего белогорца завели уголовное дело. На допросе молодой человек признался в содеянном, а свой поступок объяснил тем, что ребенок «капризничал, выкобенивался, спать не могли уложить». Также уловное дело возбудили по статье «Халатность» на местные органы опеки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/695588" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый в жестоком избиении годовалого ребенка в Белогорске.Оперативная съемка опубликована на официальной странице СК России в «Твиттере»

ИСТОЧНИК KP.RU