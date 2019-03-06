2019-03-06T08:13:33+03:00
Происшествия

В Белогорске прощаются с избитым до смерти годовалым ребенком

17-летнюю мать мальчика забрали из приемной семьи и отправили в детдом
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 марта, с 14.00 до 14.30 в ритуальном зале Белогорска будет проходить прощание с годовалым ребенком, погибшим от побоев. Мальчика до состояния комы избил 18-летний сожитель его 17-летней матери. Похороны проходят за счет муниципалитета, похоронят маленького Романа на Серышевском кладбище.

«По решению органов опеки несовершеннолетняя мать изъята из приемной семьи и направлена в детский дом. В отношении матери возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей (ст. 156 УК РФ), им занимается Следственный комитет РФ», - сообщается на сайте администрации Белогорска.

Напомним, годовалого мальчика с тяжелыми травмами привезли в Белогорскую больницу 15 февраля. Позже ребенка перевели в детскую областную больницу, где почти три недели за его жизнь боролись врачи. Спасти его не удалось, 5 марта утром мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что мальчик умер. На 18-летнего белогорца завели уголовное дело. На допросе молодой человек признался в содеянном, а свой поступок объяснил тем, что ребенок «капризничал, выкобенивался, спать не могли уложить». Также уловное дело возбудили по статье «Халатность» на местные органы опеки.

Подозреваемый в жестоком избиении годовалого ребенка в Белогорске.Оперативная съемка опубликована на официальной странице СК России в «Твиттере»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Василий Орлов поздравил амурчанок стихами
В микрорайоне Благовещенска построят новый детский сад на 350 мест
У амурчанина нашли алкоголь без маркировки на сумму почти 4 миллиона рублей
В Приамурье представят к награде сотрудников «Почты России», которые отбились от разбойного нападения
После избиения и смерти годовалого ребенка в Белогорске на органы опеки завели уголовное дело
В Приамурье неизвестные напали на автомобиль «Почты России»
Из Благовещенска в Москву в марте запустят дополнительные рейсы
8 марта в Амурской области ждут снег
В Благовещенске в одном из дворов нашли тело женщины
Годовалый ребенок, жестоко избитый 18-летним белогорцем, умер
Новый медицинский вертолет Ми-8 появился в Приамурье
В Приамурье сотрудники погрануправления задержали наркокурьера
На смену февральским метеорекордам в Благовещенске пришли мартовские
В Благовещенске на девушку напала агрессивная стая собак
В Благовещенске двое парней из Якутии попытались угнать дорогую машину и не смогли
Масленицу Благовещенск встретит «Воротами счастья», кулачными боями и блинами
В Приамурье среди машинистов нашли «синтетических» наркоманов
Филипп Киркоров «немного подобследовался» в Благовещенске
В Приамурье суд запретил работу приюта «Дружок», в котором от голода умерли почти 50 собак
В 2018 году из Приамурья уехало еще больше человек, чем годом ранее
За два месяца в Приамурье 49 собаководов заплатили штрафы за незарегистрированных животных
РЖД потратит более 150 миллионов на значки и календарики к 45-летию БАМа
В Благовещенске начали строить еще одно гидрографическое судно
На мать жестоко избитого годовалого малыша в Приамурье завели уголовное дело