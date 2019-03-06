В микрорайоне Благовещенска построят новый детский сад на 350 мест

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-06T09:13:47+03:00

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Подготовку к строительству нового детского сада в Благовещенске обсудили в правительстве области на рабочем совещании. В микрорайоне столицы Приамурья планируют построить новое учреждение для дошколят на 350 мест. Сейчас идет изучение площадки под строительство - это 800-й квартал города, который в последние годы активно «обрастал» новостройками. Однако, осмотрев место, власти выяснили, что оно примыкает к учебно-производственному комплексу Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. Это может негативно повлиять на окружающую среду, а ведь рядом будут гулять дети. Поэтому сперва пройдет экологическое исследование, а в середине марта будет готово заключение по оценке негативного влияния производственной базы.

В любом случае, новый садик городу необходим: сейчас в 17 дошкольных учреждений ходят более 13,5 тысяч детей, из них более 1500 - малыши до трех лет.

- И если проблема с обучением детей в возрасте от трех до 7 лет у нас практически решена, то открытым остается вопрос с очередью в детсады детей до 3 лет, в настоящее время места в детский сад ждут более 1 тысячи ребят. Для решения этой проблемы уже заложены бюджетные средства на подготовку проектной документации на строительство детского сада на 350 мест, - пояснила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в качестве проекта выбрали документацию построенного в городе Кемерово похожего садика на 350 мест. Все работы по проекту планируют закончить к 31 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU