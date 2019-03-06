Губернатор Василий Орлов поздравил амурчанок стихами
В преддверии главного женского праздника - 8 Марта - губернатор Амурской области Василий Орлов записал видеообращение. Он прочитал стихотворение Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает». Поздравление в стихах от губернатора уже расходится в социальных сетях.
К слову, до праздника остались считанные дни, и благовещенским мужчинам самое время задуматься о подарках для своих женщин. Главным подарком в этот день по традиции станет букет цветов. «Комсомолка» выяснила, какие цветы дарят жители областного центра, сколько они стоят и как можно избежать очередей в «день икс» в цветочных салонах. Кстати, в этом году в Благовещенске магазины планируют продать не менее 260 тысяч цветов и побить таким образом рекорд прошлого года. Все подробности читайте в нашем материале.
Губернатор Приамурья Василий Орлов читает стихи о женщинах.
ИСТОЧНИК KP.RU