Губернатор Василий Орлов поздравил амурчанок стихами

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-06T10:47:15+03:00

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В преддверии главного женского праздника - 8 Марта - губернатор Амурской области Василий Орлов записал видеообращение. Он прочитал стихотворение Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает». Поздравление в стихах от губернатора уже расходится в социальных сетях.

К слову, до праздника остались считанные дни, и благовещенским мужчинам самое время задуматься о подарках для своих женщин. Главным подарком в этот день по традиции станет букет цветов. «Комсомолка» выяснила, какие цветы дарят жители областного центра, сколько они стоят и как можно избежать очередей в «день икс» в цветочных салонах. Кстати, в этом году в Благовещенске магазины планируют продать не менее 260 тысяч цветов и побить таким образом рекорд прошлого года. Все подробности читайте в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/695617" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приамурья Василий Орлов читает стихи о женщинах.

ИСТОЧНИК KP.RU