2019-03-06T10:47:15+03:00
Общество

Губернатор Василий Орлов поздравил амурчанок стихами

Глава региона записал видеообращение [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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В преддверии главного женского праздника - 8 Марта - губернатор Амурской области Василий Орлов записал видеообращение. Он прочитал стихотворение Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает». Поздравление в стихах от губернатора уже расходится в социальных сетях.

К слову, до праздника остались считанные дни, и благовещенским мужчинам самое время задуматься о подарках для своих женщин. Главным подарком в этот день по традиции станет букет цветов. «Комсомолка» выяснила, какие цветы дарят жители областного центра, сколько они стоят и как можно избежать очередей в «день икс» в цветочных салонах. Кстати, в этом году в Благовещенске магазины планируют продать не менее 260 тысяч цветов и побить таким образом рекорд прошлого года. Все подробности читайте в нашем материале.

Губернатор Приамурья Василий Орлов читает стихи о женщинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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