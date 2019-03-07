В Благовещенске открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина

СЕГОДНЯ 02:13 2019-03-07T02:14:29+03:00

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Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Фраза «Поехали!», которую он произнес во время старта, стала уже крылатой и дала название выставке, открывшейся 6 марта в областном краеведческом музее. Экспозиция подготовлена совместно с музеем космонавтики Культурно-досугового центра «Восток» в Циолковском.

На выставке можно будет увидеть фотографии, документы, графику и личные вещи российских космонавтов из фондов областного краеведческого музея, а также уникальные предметы из Музея космонавтики в Циолковском. Это, например, скафандр «Сокол», в котором командир корабля «Союз ТМ-28» Геннадий Падалка совершил свой первый полет в космос, а также макет ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз-ТМА», фрагмент обшивки ракеты-носителя, стартовавшей с первого в России гражданского космодрома Восточного 28 апреля 2016 года, и так далее. А с 7 по 10 марта посетители смогут совершить виртуальное путешествие по международной космической станции.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 4 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU