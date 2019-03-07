Пограничники нашли у амурчан незаконно хранящиеся ружья и патроны

СЕГОДНЯ 04:37 2019-03-07T04:37:08+03:00

Весь арсенал отправили на исследование в полицию

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Сотрудники погрануправления в Амурской области в ходе рейда нашли у амурчан оружие, а также боеприпасы, на которые у них не оказалось документов.

В частности, у 50-летнего жителя Сковородинского района пограничники изъяли нарезной ствол со ствольной коробкой и спусковым механизмом калибра 10,75 мм, двуствольное гладкоствольное ружье калибра 16 мм, а также 17 патронов калибра 12 мм.

Также сотрудники погрануправления осмотрели машину 28-летнего амурчанина и нашли там травматический пистолет марки ИЖ-79-9ТМ. Разрешительных документов на оружие у мужчины не оказалось.

- Обнаруженные предметы направлены на исследование в МО МВД России по Сковородинскому району для принятия правового решения, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU