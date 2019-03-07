Жители амурского Белогорска смогут пожаловаться на неблагополучные семьи в WhatsApp

СЕГОДНЯ 04:59 2019-03-07T05:02:09+03:00

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В Белогорске Амурской области появится открытая группа в мессенджере WhatsApp. Проект «Народная опека» позволит жителям города сообщать о неблагополучных семьях и опасности, грозящей детям. Также группа должна помочь организовать работу органов системы профилактики.

- На почти 70-тысячный город в опеке работает всего три человека, не везде они могут успеть, - уточняет администратор группы. - Принимаются сообщения, фото и аудио, видео только о Белогорске. Спам, флуд, нецензурная лексика, рассылка, оскорбление участников группы запрещены.

Как сообщается на сайте администрации Белогорска, за пару часов в новую группу вступили уже более 60 человек. По мнению организаторов, общественный контроль должен помочь получать больше информации о детях, а соответствующие органы смогут оперативно реагировать на сообщения.

Ранее в Белогорске также появился инстаграм-аккаунт «Белогорск.Дети», куда люди на условиях анонимности также могут сообщать о фактах жестокого обращения с детьми.

Напомним, в Белогорске недавно случилась настоящая трагедия - от жестоких побоев скончался годовалый ребенок. Почти три недели за его жизнь боролись врачи, но спасти мальчика, избитого 18-летним сожителем его 17-летней матери, не удалось. Заведено уже три уголовных дела: на обоих молодых белогорцев и местные органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU