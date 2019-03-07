В Благовещенске самолет авиакомпании S7 не смог вылететь в Новосибирск

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-07T08:12:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 марта, в аэропорту Благовещенска по техническим причинам не состоялся вылет самолета авиакомпании S7. Воздушное судно должно было выполнить рейс по маршруту Благовещенск - Новосибирск, вылет планировался на 7.20 местного времени. На борту находились 176 пассажиров. С людьми сейчас работает представитель авиакомпании.

Как сообщается на сайте благовещенского аэропорта, в 14.45 в областную столицу для пассажиров рейса S7-3268 должен прибыть другой самолет - из Иркутска. Вылет рейса из Благовещенска должен состояться в 16.00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU