Чаще всего амурчанки рожают в 34-35 лет

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-07T09:28:29+03:00

Юные амурчане чаще всего предпочитали появиться на свет в августе и сентябре. Фото: благовещенск.рф

Именно у женщин этого возраста в 2018 году родилось больше всего детей

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Интересная статистика: в 2018 году больше всего детей родилось у амурчанок 34-35 лет. Конкретно - 705 малышей. Еще 619 дочек и сыночков родились у 30-летних мам.

При этом уже несколько лет подряд средний возраст молодых мам в нашем регионе составляет 28 лет. Рожают амурчанки и после сорока. Так, в прошлом году 231 малыш появился у женщин 40-45 лет, еще три ребенка – у женщин постарше. Таковы данные амурского отделения Фонда социального страхования.

Всего же у амурчанок, получивших в прошлом году родовые сертификаты, появилось на свет 8 672 ребенка. Мальчиков традиционно больше, чем девочек: 4 524 и 4 148 соответственно. В лидерах - первенцы, их родилось 3 533. Мамами вторых детей в семье стали 3 245 амурчанок, третьих - 1 272, а четвертых и далее - 622.

Интересно и то, что юные амурчане чаще всего предпочитали появиться на свет в августе и сентябре. В январе чаще всего рождались первые дети в семье. Ну а самыми «урожайными» днями недели в прошлом году стали суббота и среда. Для сравнения: в 2017-м чаще всего младенцы рождались по вторникам.

ИСТОЧНИК KP.RU