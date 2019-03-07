В Приамурье 8 марта день рождения отметят две Марты и одна Клара

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-07T10:52:16+03:00

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В Амурской области живет восемь женщин по имени Марта, а также трое мужчин Мартинов и двое Мартынов. Такую статистику накануне 8 Марта опубликовало амурское отделение Пенсионного фонда России.

В сам Международный женский день две Марты и один Мартын отметят дни рождения. Также 8 марта в Приамурье родилась одна Клара, в этом году ей исполнится 72 года. Имя это тоже можно назвать «праздничным», ведь идею празднования Международного женского дня в начале ХХ века выдвинула легендарная Клара Цеткин (1857–1933).

К слову, в Амурской области всего проживает 90 пенсионерок по имени Клара. Самой старшей из них в этом году исполнится 94 года, а самой молодой - 55. Причем, по данным Пенсионного фонда, большая часть амурских Клар живут в Благовещенске.

ИСТОЧНИК KP.RU