Благовещенского вора выследили по раненой ноге
Жителей Благовещенска 1975, 1981, 1985 и 1989 годов рождения подозревают в серии краж. Как сообщает пресс-служба амурской полиции, им вменяется три эпизода. Общий ущерб оценивают в два миллиона рублей.
Как сообщает УМВД, о кражах мужчины договорились заранее. Для маскировки надевали медицинские маски, а при «работе» пользовались рациями. По версии следствия, злоумышленники следили за хозяевами коттеджей - во сколько они уходят и возвращаются домой. В жилища злоумышленники проникали через окна, сгребали деньги и дорогостоящие вещи - ювелирные украшения, часы, компьютеры, элитный алкоголь.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и выяснили, что один из подозреваемых повредил ногу «на работе». Оперативники изучили медицинские записи о поступивших в лечебные учреждения областного центра и вышли на одного из предполагаемых злоумышленников. Затем полицейские нашли автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, а также установили их личности. У одного из фигурантов в подвале дома были обнаружены похищенные часы.
Расследование уголовного дела окончено. Обвиняемые предстанут перед судом.
Благовещенского вора выследили по раненой ноге.Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области
ИСТОЧНИК KP.RU