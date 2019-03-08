2019-03-08T03:58:48+03:00
Происшествия

Благовещенского вора выследили по раненой ноге

Четверо амурчан подозревают в кражах из коттеджей [видео]
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Подозреваемые отжимали окна в домах.Подозреваемые отжимали окна в домах.Фото: скриншот видео
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Жителей Благовещенска 1975, 1981, 1985 и 1989 годов рождения подозревают в серии краж. Как сообщает пресс-служба амурской полиции, им вменяется три эпизода. Общий ущерб оценивают в два миллиона рублей.

Как сообщает УМВД, о кражах мужчины договорились заранее. Для маскировки надевали медицинские маски, а при «работе» пользовались рациями. По версии следствия, злоумышленники следили за хозяевами коттеджей - во сколько они уходят и возвращаются домой. В жилища злоумышленники проникали через окна, сгребали деньги и дорогостоящие вещи - ювелирные украшения, часы, компьютеры, элитный алкоголь.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и выяснили, что один из подозреваемых повредил ногу «на работе». Оперативники изучили медицинские записи о поступивших в лечебные учреждения областного центра и вышли на одного из предполагаемых злоумышленников. Затем полицейские нашли автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, а также установили их личности. У одного из фигурантов в подвале дома были обнаружены похищенные часы.

Расследование уголовного дела окончено. Обвиняемые предстанут перед судом.

Благовещенского вора выследили по раненой ноге.Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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