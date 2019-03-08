СЕГОДНЯ 05:26 2019-03-08T05:26:12+03:00

Это уже не первое видео Василия Орлова с гитарой. Фото: скриншот видео

Изменить размер текста: A A

Губернатор Василий Орлов поздравил женщин Приамурья песней. Видео исполнения романса он выложил в своем аккаунте в Instagram.

«Всем нашим любимым, нежным, верным посвящается! С праздником вас, дорогие наши прекрасные женщины! Не судите строго, давно не брал гитару в руки», - подписал видео губернатор.

Это уже не первое видео Василия Орлова с гитарой. Впервые он порадовал своими вокальными данными амурчан еще в свою бытность министром экономического развития области.

Свои таланты губернатор при этом оценивает скромно. К примеру, на прошедшей в конце 2018 года встрече со школьниками в пресс-центре «Комсомольской правды» его спросили – не собирается ли он записать альбом, а то и клип снять?

- Ну, был порыв, ну, написал, ну додумался выложить на всеобщее обозрение… А так не пишу специально. Так что никаких планов на этот счет нет, - смущаясь, ответил Василий Александрович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/696017" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приамурья Василий Орлов ради женщин снова взялся за гитару.Видео исполнения романса он выложил в своем аккаунте в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU