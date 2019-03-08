2019-03-08T08:50:24+03:00
Происшествия

В Свободном «тойоту» тепловозом стаскивали с путей

Легковушка лишилась бампера [видео].
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Toyota Caldina пыталась проехать вдоль железнодорожных путей. Фото: svbnews.Toyota Caldina пыталась проехать вдоль железнодорожных путей. Фото: svbnews.Фото: Соцсети
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Курьезный случай произошел накануне вечером в Свободном Амурской области. Toyota Caldina пыталась проехать вдоль железнодорожных путей, но застряла и едва не угодила под тепловоз. По информации очевидцев, локомотив ехал за вагонами.

«Тойоту» тросом прицепили к тепловозу. Автомобиль дотащили до переезда. От нагрузок у легковушки оторвался бампер. По неподтвержденной информации, водитель легковушки был нетрезв, сообщает Instagram-аккаунт Svbnews.

«Тойоту» тросом прицепили к тепловозу. Фото: svbnews. Фото: Соцсети

«Тойоту» тросом прицепили к тепловозу. Фото: svbnews.Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

К счастью, помимо машины, никто не пострадал. Судя по видео очевидцев, на месте происшествия работали полицейские.

В Свободном «тойоту» тепловозом стаскивали с путей.От нагрузок у легковушки оторвался бампер. Источник: svbnews

ИСТОЧНИК KP.RU

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