СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-08T08:50:24+03:00

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Курьезный случай произошел накануне вечером в Свободном Амурской области. Toyota Caldina пыталась проехать вдоль железнодорожных путей, но застряла и едва не угодила под тепловоз. По информации очевидцев, локомотив ехал за вагонами.

«Тойоту» тросом прицепили к тепловозу. Автомобиль дотащили до переезда. От нагрузок у легковушки оторвался бампер. По неподтвержденной информации, водитель легковушки был нетрезв, сообщает Instagram-аккаунт Svbnews.

«Тойоту» тросом прицепили к тепловозу. Фото: svbnews.Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

К счастью, помимо машины, никто не пострадал. Судя по видео очевидцев, на месте происшествия работали полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/696022" frameborder="0"></iframe> В Свободном «тойоту» тепловозом стаскивали с путей.От нагрузок у легковушки оторвался бампер. Источник: svbnews

ИСТОЧНИК KP.RU