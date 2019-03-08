В Свободном «тойоту» тепловозом стаскивали с путей
Курьезный случай произошел накануне вечером в Свободном Амурской области. Toyota Caldina пыталась проехать вдоль железнодорожных путей, но застряла и едва не угодила под тепловоз. По информации очевидцев, локомотив ехал за вагонами.
«Тойоту» тросом прицепили к тепловозу. Автомобиль дотащили до переезда. От нагрузок у легковушки оторвался бампер. По неподтвержденной информации, водитель легковушки был нетрезв, сообщает Instagram-аккаунт Svbnews.
«Тойоту» тросом прицепили к тепловозу. Фото: svbnews.Фото: Соцсети
Фото: Соцсети
К счастью, помимо машины, никто не пострадал. Судя по видео очевидцев, на месте происшествия работали полицейские.
В Свободном «тойоту» тепловозом стаскивали с путей.От нагрузок у легковушки оторвался бампер. Источник: svbnews
ИСТОЧНИК KP.RU