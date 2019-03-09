В Приамурье яйца краснокнижных краснокнижных птиц посчитают с помощью квадрокоптера

СЕГОДНЯ 04:30 2019-03-09T04:35:23+03:00

Беспилотник может быть также полезен в борьбе с браконьерами

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В Приамурье гнезда птиц, которые занесены в Красную книгу, посчитают с помощью квадрокоптера. При этом беспилотник может быть полезен для охотоведов и в других вопросах – в борьбе с браконьерами и мониторинга последствий стихийных бедствий, сообщает газета «Зейские огни».

Новый квадрокоптер не только пересчитает гнезда, но и зафиксирует количество яиц в них. Беспилотник может подняться на высоту до 500 метров и быть в полете до получаса. Его уже протестировали в ЦОПе «Зейском».

«Квадрокоптер, приобретенный за счет внебюджетных средств, планируется использовать при учетах, в том числе гнезд краснокнижных птиц, а также для съемок ландшафта и животных в труднодоступных местах. Также он будет очень полезен для мониторинга и оценки последствий различных стихийных бедствий, например, сезонных пожаров или разлива рек», - отметил замначальника Дирекции Андрей Тарасов.

Кроме того, квадрокоптер можно использовать для борьбы с браконьерами. С помощью беспилотника инспектор способен отследить подозрительную активность в своем районе, не выходя из машины. С воздуха возможно зафиксировать посторонние автомобили, людей и направление их движения.

ИСТОЧНИК KP.RU