В Благовещенске загорелась квартира в трехэтажном доме

СЕГОДНЯ 06:51 2019-03-09T06:51:40+03:00

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В ночь с 8 на 9 марта в Благовещенске случился пожар. Горела одна из квартир в трехэтажном доме, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Возгорание произошло в доме по улице Красноармейской. Пожар случился в квартире на первом этаже. Пожарные Благовещенского гарнизона прибыли на место уже через шесть минут после поступления вызова.

Когда огнеборцы оказались на месте происшествия, из квартиры на первом этаже шел дым.

Пожарные справились с открытым горением в течение шести минут. В результате пожара в квартире огнем была повреждена ванная комната. О пострадавших не сообщается.

Соседние квартиры от распространения огня огнеборцы спасли. В настоящее время устанавливается причина и виновник случившегося.

Сотрудники МЧС напоминают, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: 101 - для набора с телефонов всех операторов мобильной связи, 01 - со стационарных телефонов, 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU