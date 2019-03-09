2019-03-09T06:51:40+03:00
Происшествия

В Благовещенске загорелась квартира в трехэтажном доме

Огонь повредил ванную комнату
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 8 на 9 марта в Благовещенске случился пожар. Горела одна из квартир в трехэтажном доме, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Возгорание произошло в доме по улице Красноармейской. Пожар случился в квартире на первом этаже. Пожарные Благовещенского гарнизона прибыли на место уже через шесть минут после поступления вызова.

Когда огнеборцы оказались на месте происшествия, из квартиры на первом этаже шел дым.

Пожарные справились с открытым горением в течение шести минут. В результате пожара в квартире огнем была повреждена ванная комната. О пострадавших не сообщается.

Соседние квартиры от распространения огня огнеборцы спасли. В настоящее время устанавливается причина и виновник случившегося.

Сотрудники МЧС напоминают, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: 101 - для набора с телефонов всех операторов мобильной связи, 01 - со стационарных телефонов, 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Амурские полицейские задержали подозреваемого в нападении на машину «Почты России»
В Приамурье яйца краснокнижных птиц посчитают с помощью квадрокоптера
В Свободном «тойоту» тепловозом стаскивали с путей
Губернатор Приамурья Василий Орлов ради женщин снова взялся за гитару
Благовещенского вора выследили по раненой ноге
В Приамурье 8 марта день рождения отметят две Марты и одна Клара
Чаще всего амурчанки рожают в 34-35 лет
В Благовещенске самолет авиакомпании S7 не смог вылететь в Новосибирск
Жители амурского Белогорска смогут пожаловаться на неблагополучные семьи в WhatsApp
Пограничники нашли у амурчан незаконно хранящиеся ружья и патроны
В Благовещенске открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина
Губернатор Василий Орлов поздравил амурчанок стихами
В микрорайоне Благовещенска построят новый детский сад на 350 мест
В Белогорске прощаются с избитым до смерти годовалым ребенком
У амурчанина нашли алкоголь без маркировки на сумму почти 4 миллиона рублей
В Приамурье представят к награде сотрудников «Почты России», которые отбились от разбойного нападения