Амурские полицейские задержали подозреваемого в нападении на машину «Почты России»

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-09T09:13:04+03:00

Благодаря оперативной работе полицейских, удалось установить личность подозреваемого в нападении на автомобиль «Почты России». Фото: УМВД по Амурской области

Изменить размер текста: A A

Благодаря оперативной работе полицейских, удалось установить личность подозреваемого в нападении на автомобиль «Почты России». Им оказался житель Зеи. 41-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Сейчас проводится расследование. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, что инцидент произошел 5 марта. На автодороге в нескольких километрах от Зеи совершено разбойное нападение на служебный автомобиль. Неизвестный попытался преградить ему путь на своей машине, однако водитель смог объехать препятствие.

После этого злоумышленник сделал несколько выстрелов по машине почты и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.

Полицейские сразу после сообщения о происшествии ввели план «Перехват». Дороги были перекрыты, а все отряды полиции организованы на розыск и задержание предполагаемого преступника. Кроме того, в Зею направили группу оперативников из областного центра. По факту нападения возбудили уголовное дело.

В лесу нашли брошенный автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обрез гладкоствольного ружья, пистолет, боеприпасы и маски. Преступника искали на территории четырех районов области.

Координация всех задействованных сил осуществлялась круглосуточно. Было установлено, что преступление тщательно готовилось. Автомобиль, брошенный в лесном массиве, был куплен за несколько недель до случившегося. Все его номера были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU