2019-03-09T09:13:04+03:00
Происшествия

Амурские полицейские задержали подозреваемого в нападении на машину «Почты России»

Установлено, что преступление тщательно готовилось
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Благодаря оперативной работе полицейских, удалось установить личность подозреваемого в нападении на автомобиль «Почты России». Фото: УМВД по Амурской областиБлагодаря оперативной работе полицейских, удалось установить личность подозреваемого в нападении на автомобиль «Почты России». Фото: УМВД по Амурской области
Изменить размер текста:

Благодаря оперативной работе полицейских, удалось установить личность подозреваемого в нападении на автомобиль «Почты России». Им оказался житель Зеи. 41-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Сейчас проводится расследование. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, что инцидент произошел 5 марта. На автодороге в нескольких километрах от Зеи совершено разбойное нападение на служебный автомобиль. Неизвестный попытался преградить ему путь на своей машине, однако водитель смог объехать препятствие.

После этого злоумышленник сделал несколько выстрелов по машине почты и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.

Полицейские сразу после сообщения о происшествии ввели план «Перехват». Дороги были перекрыты, а все отряды полиции организованы на розыск и задержание предполагаемого преступника. Кроме того, в Зею направили группу оперативников из областного центра. По факту нападения возбудили уголовное дело.

В лесу нашли брошенный автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обрез гладкоствольного ружья, пистолет, боеприпасы и маски. Преступника искали на территории четырех районов области.

Координация всех задействованных сил осуществлялась круглосуточно. Было установлено, что преступление тщательно готовилось. Автомобиль, брошенный в лесном массиве, был куплен за несколько недель до случившегося. Все его номера были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске загорелась квартира в трехэтажном доме
В Приамурье яйца краснокнижных птиц посчитают с помощью квадрокоптера
В Свободном «тойоту» тепловозом стаскивали с путей
Губернатор Приамурья Василий Орлов ради женщин снова взялся за гитару
Благовещенского вора выследили по раненой ноге
В Приамурье 8 марта день рождения отметят две Марты и одна Клара
Чаще всего амурчанки рожают в 34-35 лет
В Благовещенске самолет авиакомпании S7 не смог вылететь в Новосибирск
Жители амурского Белогорска смогут пожаловаться на неблагополучные семьи в WhatsApp
Пограничники нашли у амурчан незаконно хранящиеся ружья и патроны
В Благовещенске открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина
Губернатор Василий Орлов поздравил амурчанок стихами
В микрорайоне Благовещенска построят новый детский сад на 350 мест
В Белогорске прощаются с избитым до смерти годовалым ребенком
У амурчанина нашли алкоголь без маркировки на сумму почти 4 миллиона рублей
В Приамурье представят к награде сотрудников «Почты России», которые отбились от разбойного нападения