В Приамурье загорелся 9-квартирный жилой дом
ЧП произошло в третьем часу ночи на улице Залинейной в Свободном. Сообщение о пожаре в одноэтажном девятиквартирном жилом доме поступило пожарным в 2.36. Пожарные прибыли на место через шесть минут.
- На момент прибытия подразделений горела стена снаружи одной из квартир. В течение шести минут открытое горение ликвидировали. В результате огнем повреждена стена снаружи и кровля на площади 12 квадратных метров. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.
Известно, что в этом пожаре нет пострадавших. Причина и виновник пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU