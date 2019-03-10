В Приамурье загорелся 9-квартирный жилой дом

СЕГОДНЯ 03:48 2019-03-10T03:48:35+03:00

Тушить пожар в многоквартирном доме пришлось в ночь на 10 марта свободненским пожарным

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ЧП произошло в третьем часу ночи на улице Залинейной в Свободном. Сообщение о пожаре в одноэтажном девятиквартирном жилом доме поступило пожарным в 2.36. Пожарные прибыли на место через шесть минут.

- На момент прибытия подразделений горела стена снаружи одной из квартир. В течение шести минут открытое горение ликвидировали. В результате огнем повреждена стена снаружи и кровля на площади 12 квадратных метров. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Известно, что в этом пожаре нет пострадавших. Причина и виновник пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU