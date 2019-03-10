2019-03-10T04:33:40+03:00
Происшествия

Амурчанин попался на удочку мошенника и лишился 50 тысяч рублей

Житель Свободного обратился в полицию в связи с похищением у него обманным путем крупной суммы денег
Алексей КОЗЫРИН
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Амурчанин, проживающий в Свободном, попросил помощи у полицейских. Мошенник украл у него 50 тысяч рублей.

- Мужчине позвонил неизвестный и представился его братом, проживающий в другой стране. У амурчанина действительно есть такой родственник. Звонящий сообщил, что едет в гости в Приамурье, но у него возникли проблемы и срочно нужны деньги, а также назвал номер банковского счета для перевода, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

После того как амурчанин перечислил деньги, мошенник исчез с горизонта и отключил телефон. Полиция возбудила уголовное дело и будет вести поиски преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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