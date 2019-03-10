ДТП в Благовещенске: машина перевернулась на крышу

СЕГОДНЯ 06:45 2019-03-10T06:45:49+03:00

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ДТП произошло в Благовещенске в ночь на 10 марта на улице Загородной. В результате столкновения двух легковых автомобилей одна из них перевернулась на крышу. По чьей вине произошла авария еще предстоит выяснить полиции, известно лишь, что столкнулись машина, ехавшая по главной и пытавшаяся проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора, и авто, выезжавшее со второстепенной дороги.

В перевернувшемся авто, по словам очевидцев, был только водитель. Он самостоятельно вылез из машины и пытался встать. Медики оказали ему помощь на месте, а затем увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU