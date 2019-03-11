2019-03-11T01:47:32+03:00
Происшествия

В Приамурье спасатели вытащили застрявшую во льду машину с ребенком

Автомобиль попал в трещину в 20 метрах от берега
Юлия ГОМАН
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Легковой автомобиль застрял на льду водохранилища в районе ручья Малый Гармакан. Фото: instagram.com/amurskiespasateliЛегковой автомобиль застрял на льду водохранилища в районе ручья Малый Гармакан. Фото: instagram.com/amurskiespasateli
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Амурские спасатели на праздничных выходных не сидели без дела. Их помощь понадобилась жителям города Зея, чья машина застряла на льду водохранилища.

Просьба о помощи поступила 9 марта около семи часов вечера в ЕДДС Зейского района. Легковой автомобиль застрял на льду водохранилища в районе ручья Малый Гармакан. В салоне находились мужчина, женщина и 12-летний ребенок. Машина ехала по льду, когда в 20 метрах от берега провалилась передними колесами в трещину. Выбраться из ледяной ловушки у амурчан не получилось, поэтому они обратились к спасателям.

«На помощь выехала группа спасателей поисково-спасательной группы г. Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ в составе двух человек на автомобиле УАЗ. Прибыв на место, спасатели, подложив стволы деревьев под колеса, смогли вытянуть автомобиль из трещины без повреждений. В происшествии никто не пострадал. Далее пассажиры автомобиля продолжили движение в г. Зея в сопровождении спасателей», - сообщается на странице Амурского центра ГЗ и ПБ в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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