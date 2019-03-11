В Приамурье служебная собака оставила осужденного без наркотиков

СЕГОДНЯ 03:37 2019-03-11T03:37:29+03:00

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В Амурской области сотрудники следственного изолятора № 1 не дали пронести наркотики одному из осужденных. Полиэтиленовый сверток нашла служебная собака, когда сотрудники УФСИН досматривали посылки и передачки. Он был спрятан под подкладом в кармане куртки, но это не помогло скрыть запрещенное вещество от тонкого нюха собаки, которая специализируется на поиске наркотиков. К слову, такую передачку одному из осужденных принесла «заботливая» мать.

- Результаты проведенной экспертизы показали, что вещество, находящееся в свертке, является смесью табака и гашишного масла. Задержанная гражданка и изъятое вещество были переданы сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU