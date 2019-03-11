2019-03-11T05:46:51+03:00
Общество

Первая декада марта в Благовещенске по температуре оказалась ближе к концу месяца

За всю историю в областном центре теплее, чем сейчас, было только в 2008 году
Юлия ГОМАН
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Пока рано загадывать, каким будет март-2019 в Приамурье.Пока рано загадывать, каким будет март-2019 в Приамурье.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Амурские метеорологи подвели итоги первой декады марта в Благовещенске: бесснежно, тепло и всего один ветреный день. Средняя температура начала первого весеннего месяца превысила норму аж на 8 градусов, а это сравнимо с третьей декадой марта.

«За всю историю Благовещенска только один раз в начале марта было теплее, - так было в 2008 году. Декадная сумма осадков в областном центре равна 0,0 мм - ровно столько снега выпало в ночь на 9 марта. По области с осадками тоже было скудно, не более 0,5-1 мм. По-крупному повезло лишь Бомнаку и Стойбе - им досталось по 3 мм за декаду!» - написали сотрудники Амурского гидрометцентра у себя в «Инстаграме» и добавили, что в прошлом году первая декада марта в областной столице была на 100 процентов бесснежной.

К слову, сегодня по прогнозам синоптиков после обеда в Благовещенске ожидается мокрый снег, хоть и слабый. Так что пока рано загадывать, каким будет март-2019 в Приамурье.

Напомним, ранее «КП» сообщала о том, что в начале марта в Благовещенске состоялся первый в этом месяце метеорекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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