Первая декада марта в Благовещенске по температуре оказалась ближе к концу месяца

СЕГОДНЯ 05:45 2019-03-11T05:46:51+03:00

За всю историю в областном центре теплее, чем сейчас, было только в 2008 году

Изменить размер текста: A A

Амурские метеорологи подвели итоги первой декады марта в Благовещенске: бесснежно, тепло и всего один ветреный день. Средняя температура начала первого весеннего месяца превысила норму аж на 8 градусов, а это сравнимо с третьей декадой марта.

«За всю историю Благовещенска только один раз в начале марта было теплее, - так было в 2008 году. Декадная сумма осадков в областном центре равна 0,0 мм - ровно столько снега выпало в ночь на 9 марта. По области с осадками тоже было скудно, не более 0,5-1 мм. По-крупному повезло лишь Бомнаку и Стойбе - им досталось по 3 мм за декаду!» - написали сотрудники Амурского гидрометцентра у себя в «Инстаграме» и добавили, что в прошлом году первая декада марта в областной столице была на 100 процентов бесснежной.

К слову, сегодня по прогнозам синоптиков после обеда в Благовещенске ожидается мокрый снег, хоть и слабый. Так что пока рано загадывать, каким будет март-2019 в Приамурье.

Напомним, ранее «КП» сообщала о том, что в начале марта в Благовещенске состоялся первый в этом месяце метеорекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU