В амурском Белогорске ищут водителя, насмерть сбившего женщину

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-11T10:25:45+03:00

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В городе Белогорске Амурской области в 11 часов вечера 10 марта сбили насмерть женщину-пешехода. ДТП случилось в районе дома №46 на улице Чехова. Автомобиль наехал на 37-летнюю женщину, его водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшая погибла на месте.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полиция просит откликнуться свидетелей, очевидцев происшествия или самого водителя, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Если вам что-либо известно об этом происшествии, вы можете обратиться по телефонам: 02, с мобильного - 102, 8 (41641) 2-07-53.

ИСТОЧНИК KP.RU