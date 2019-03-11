2019-03-11T11:54:06+03:00
Происшествия

Благовещенский суд решил, что замглавы Росприроднадзора останется под стражей

Срок ему продлили до 8 мая [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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Благовещенский городской суд продлил срок содержания под стражей заместителю начальника амурского управления Росприроднадзора. Как сообщает пресс-служба суда, срок ему продлили до 8 мая.

Напомним, мужчину подозревают в получении взятки. В декабре 2018 года его задержали сотрудники ФСБ на парковке возле торгового центра в Благовещенске в тот момент, когда он получал деньги. По версии следствия, речь идет о сумме 40 тысяч рублей, за которую он должен был совершить определенные действия в интересах одного индивидуального предпринимателя.

Подозреваемого тогда заключили под стражу - сначала на два месяца. Такое решение принял суд из-за опасений, что, находясь на свободе, мужчина может попытаться скрыться от следствия, уничтожить доказательства или надавить на свидетелей, часть которых - его подчиненные. Теперь же выясняется, что под стражей он пробудет дольше. Суд учел также, что предварительное следствие по уголовному делу может и не завершиться в установленный законом срок, поскольку необходимо провести ряд следственных и процессуальных действий.

Зам.начальника Росприроднадзора Приамурья взят под стражу судом.Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290. Задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области при получении взятки в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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