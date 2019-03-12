Из-за горки из нечистот в Чигирях «управляйка» заплатит 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 02:10 2019-03-12T02:10:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Образовавшаяся из нечистот горка в селе Чигири Благовещенского района обойдется управляющей компании в кругленькую сумму. Напомним, в конце декабря 2018 года в Чигирях из переполненных септиков прямо на улицу хлынули нечистоты. И застыли - зима все-таки. Пока взрослые возмущались, местная ребятня, взяв ледянки, воспользовалась образовавшейся наледью по-своему. Так фекальная горка в начале уже 2019 года попала в СМИ и в поле зрения прокуратуры.

Прокуратура Благовещенского района провела проверку и установила, что местная «управляйка» не приняла меры по своевременному вывозу жидких бытовых отходов, а также не организовала сразу работу по устранению фекальной горки. А это нарушение статей 161 и 165 Жилищного кодекса России. В отношении управляющей компании возбудили административное дело.

- Суд, рассмотрев материалы административного дела, признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU