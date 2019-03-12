Амурчане могут выиграть миллионы рублей на развитие своих сел

СЕГОДНЯ 05:00 2019-03-12T05:00:57+03:00

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Субсидии до одного миллиона рублей могут получить сельские поселения в Амурской области. Не просто так, конечно, а на реализацию проектов, которые предложат местные жители. Региональное министерство финансов открыло прием заявок на проведение конкурсного отбора на предоставление таких субсидий в 2019 году. Всего из областного бюджета на это выделят 80 миллионов рублей.

- Субсидии предоставляются на конкурсной основе и служат финансовой поддержкой бюджетам сельских поселений на реализацию проектов, которые выбрали жители как социально значимые и направленные на решение вопросов местного значения, - поясняют в пресс-службе правительства Амурской области.

19 апреля конкурсная комиссия будет решать, какие проекты получат субсидию. Приниматься документы от желающих поучаствовать в конкурсе будут до 11 апреля. Приносить их можно по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина 135 в каб.418 (с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) в электронном виде (USB-флеш-накопитель), на бумажном носителях, а также с дублированием в программном комплексе «Свод-Смарт». Образцы необходимых для предоставления документов и требования к ним смотрите на сайте минфина Приамурья.

ИСТОЧНИК KP.RU