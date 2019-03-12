«Вот так парковаться на газоне»: в Благовещенске ночью сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 05:37 2019-03-12T05:37:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 12 марта в Благовещенске сгорела иномарка. Сообщение о том, что на улице Северной во дворе многоэтажки горит автомобиль, поступило пожарным. Сотрудники пожарно-спасательной части № 1 прибыли на место уже через семь минут.

- В течение трех минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара огнем повреждены передняя часть и салон транспортного средства, остекление автомобиля и лакокрасочное покрытие, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

Фотография сгоревшей машины сегодня туром появилась в социальных сетях. И хотя специалистам еще только предстоит установить обстоятельства пожара, некоторые пользователи предположили, что это может быть месть соседей.

«Вот так парковаться на газоне. Очень жалко Ипсум», - прокомментировал один из подписчиков паблика mreporter_blg.

ИСТОЧНИК KP.RU