«Вот так парковаться на газоне»: в Благовещенске ночью сгорел автомобиль
В ночь на 12 марта в Благовещенске сгорела иномарка. Сообщение о том, что на улице Северной во дворе многоэтажки горит автомобиль, поступило пожарным. Сотрудники пожарно-спасательной части № 1 прибыли на место уже через семь минут.
- В течение трех минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара огнем повреждены передняя часть и салон транспортного средства, остекление автомобиля и лакокрасочное покрытие, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.
Фотография сгоревшей машины сегодня туром появилась в социальных сетях. И хотя специалистам еще только предстоит установить обстоятельства пожара, некоторые пользователи предположили, что это может быть месть соседей.
«Вот так парковаться на газоне. Очень жалко Ипсум», - прокомментировал один из подписчиков паблика mreporter_blg.
ИСТОЧНИК KP.RU