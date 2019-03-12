В Приамурье приезжий из Якутии прикинулся таксистом и обманул его знакомую

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-12T08:07:22+03:00

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В Тынде следователи транспортной полиции завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества. Преступление было совершено в декабре 2018 года. В дежурную часть обратился таксист, который рассказал, как подвозил молодого человека из Нерюнгри до Тынды. Поскольку на железнодорожный вокзал они приехали ночью, решили переночевать в машине. Как только водитель уснул, пассажир взял его мобильник и от имени самого таксиста написал сообщение его знакомой - попросил занять денег и указал номер своего счета. Не подозревающая подвоха девушка отправила ему более 13 тысяч рублей. Утром 28-летний (к слову, ранее неоднократно судимый) житель Якутии рассчитался с таксистом деньгами его знакомой и скрылся.

Задержать злоумышленника сотрудникам угрозыска Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте удалось в Бурятии. Там он скрывался у своей жены. Мужчину заключили под стражу, было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU