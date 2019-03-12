Амурстат: средняя зарплата амурчан в январе выросла на 5,9 процента

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-12T08:38:23+03:00

Самая высокая «получка» в Приамурье превышает самую низкую в 2,4 раза. Фото: Depositphotos

Рост реальной зарплаты, учитывая цены, не такой впечатляющий

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Амурстат посчитал среднемесячную зарплату жителей области в январе 2019 года. Номинальная (с учетом НДФЛ) составляет 42594,1 рубля. По сравнению с январем прошлого года она выросла на 5,9%. Однако реальная зарплата (с учетом индекса потребительских цен) по отношению к январю 2018 года составила 100,8%.

Как отмечают специалисты, самая высокая «получка» в Приамурье превышает самую низкую в 2,4 раза. Больше всего получают сотрудники предприятий в сфере:

- транспортировки и хранения - 59767,7 рубля;

- профессиональной, научной и технической деятельности - 55514,4 рубля;

- обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха - 53513,2 рубля;

- добычи полезных ископаемых - 52475,9 рубля;

- строительства - 47135,7 рубля.

А вот ниже среднеобластного показателя получают амурчане, работающие:

- в гостиницах и предприятиях общественного питания - 21863,2 рубля;

- на предприятиях торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 25235,0 рубля;

- в организациях по операциям с недвижимым имуществом - 28100,2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU