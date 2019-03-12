Амурстат: средняя зарплата амурчан в январе выросла на 5,9 процента
Амурстат посчитал среднемесячную зарплату жителей области в январе 2019 года. Номинальная (с учетом НДФЛ) составляет 42594,1 рубля. По сравнению с январем прошлого года она выросла на 5,9%. Однако реальная зарплата (с учетом индекса потребительских цен) по отношению к январю 2018 года составила 100,8%.
Как отмечают специалисты, самая высокая «получка» в Приамурье превышает самую низкую в 2,4 раза. Больше всего получают сотрудники предприятий в сфере:
- транспортировки и хранения - 59767,7 рубля;
- профессиональной, научной и технической деятельности - 55514,4 рубля;
- обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха - 53513,2 рубля;
- добычи полезных ископаемых - 52475,9 рубля;
- строительства - 47135,7 рубля.
А вот ниже среднеобластного показателя получают амурчане, работающие:
- в гостиницах и предприятиях общественного питания - 21863,2 рубля;
- на предприятиях торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 25235,0 рубля;
- в организациях по операциям с недвижимым имуществом - 28100,2 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU