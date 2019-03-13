В Благовещенске открылась выставка женских модных аксессуаров конца XIX - начала XX века

СЕГОДНЯ 03:56 2019-03-13T03:56:23+03:00

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Восьмое марта прошло, но весеннее настроение осталось! Тем более что в Благовещенске открылась выставка «Дамские штучки». Как уже понятно из названия, посвящена она женским модным аксессуарам разных лет. Это и различные наряды, и туалетные принадлежности, и прочие «дамские штучки», без которых женщинам, пожалуй, было бы скучно жить на свете.

«Женщина и мода - тема вечная. В роскоши и в бедности, в молодости и в зрелости женщина любого сословия и рода занятий стремится быть красивой, любимой, желанной, радовать себя и окружающих своей внешностью», - говорится на сайте краеведческого музея.

Что же конкретно можно увидеть на выставке? Современным амурчанкам будет интересно узнать, чем пользовались их бабушки и прабабушки. Например, в экспозиции есть предметы конца XIX - начала XX века: сосуды для духов (да, раньше даже флакончики выглядели, как маленькое произведение искусства - жалко выбросить), митенки, вуаль, поясная сумочка, гребень для волос и многое другое. Особое место среди экспонатов занимают духи «Красная Москва» - предмет мечтаний многих женщин в Советском Союзе.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 1 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU