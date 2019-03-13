2019-03-13T03:56:23+03:00
Досуг

В Благовещенске открылась выставка женских модных аксессуаров конца XIX - начала XX века

Полюбоваться на «Дамские штучки» можно до 1 апреля
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Фото: museumamur.orgФото: museumamur.org
Изменить размер текста:

Восьмое марта прошло, но весеннее настроение осталось! Тем более что в Благовещенске открылась выставка «Дамские штучки». Как уже понятно из названия, посвящена она женским модным аксессуарам разных лет. Это и различные наряды, и туалетные принадлежности, и прочие «дамские штучки», без которых женщинам, пожалуй, было бы скучно жить на свете.

«Женщина и мода - тема вечная. В роскоши и в бедности, в молодости и в зрелости женщина любого сословия и рода занятий стремится быть красивой, любимой, желанной, радовать себя и окружающих своей внешностью», - говорится на сайте краеведческого музея.

Что же конкретно можно увидеть на выставке? Современным амурчанкам будет интересно узнать, чем пользовались их бабушки и прабабушки. Например, в экспозиции есть предметы конца XIX - начала XX века: сосуды для духов (да, раньше даже флакончики выглядели, как маленькое произведение искусства - жалко выбросить), митенки, вуаль, поясная сумочка, гребень для волос и многое другое. Особое место среди экспонатов занимают духи «Красная Москва» - предмет мечтаний многих женщин в Советском Союзе.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 1 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В амурском селе волк напал на местных жителей и собак
В Приамурье таксист, боясь увольнения, соврал, что на него напали и угрожали ножом
В Благовещенске жильцы мешают делать в доме капремонт, волнуясь за натяжные потолки
Юным благовещенцам покажут два интересных спектакля
Амурстат: средняя зарплата амурчан в январе выросла на 5,9 процента
В Приамурье приезжий из Якутии прикинулся таксистом и обманул его знакомую
«Вот так парковаться на газоне»: в Благовещенске ночью сгорел автомобиль
Амурчане могут выиграть миллионы рублей на развитие своих сел
Из-за горки из нечистот в Чигирях «управляйка» заплатит 250 тысяч рублей
Благовещенский суд решил, что замглавы Росприроднадзора останется под стражей
В амурском Белогорске ищут водителя, насмерть сбившего женщину
Первая декада марта в Благовещенске по температуре оказалась ближе к концу месяца
В Приамурье служебная собака оставила осужденного без наркотиков
В Приамурье спасатели вытащили застрявшую во льду машину с ребенком