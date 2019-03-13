Юным благовещенцам покажут два интересных спектакля
Волк - старый моряк-романтик. Он совсем не хочет быть злым и коварным. Он набирает команду отчаянных смельчаков, чтобы вместе отправиться в кругосветное путешествие через море света в океан радости, навстречу своей мечте. Так в драмтеатре описывают новый спектакль «По зеленым холмам океана» - притчу в одном действии, написанную поэтом и сказочником Сергеем Козловым.
Пьесу для детей поставил режиссер Павел Рукавицын. В спектакле задействованы артисты Олег Бойко (именно он сыграет волка-романтика), Константин Таванцев, Сергей Рюмин, Максим Червяков, Елена Грачева, Александра Аверьянова, Юлия Стафиевская.
Амурский областной театр драмы
ул. Ленина, 146
24 марта в 12.00
Цена билетов: 200-250 рублей
Второй спектакль для самых маленьких зрителей пройдет в театре кукол. «Лисичка-сестричка» - спектакль по мотивам русских народных сказок. Главная героиня - Лисичка-сестричка, особа неунывающая, энергичная и, конечно, хитрая. На спектакле ребята послушают русские народные песни, пообщаются с артистами в национальных костюмах.
Пьесу для маленьких зрителей поставил заслуженный артист России Петр Козец. Продолжительность спектакля - 45 минут.
Амурский областной театр кукол
ул. Шевченко, 60/4
16 марта в 11.00
Цена билетов: 250 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU