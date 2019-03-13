2019-03-13T04:00:05+03:00
Досуг

Юным благовещенцам покажут два интересных спектакля

Сразу в двух театрах ребят ждет путешествие «По зеленым холмам океана» к «Лисичке-сестричке»
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: instagram.com/amurkuklyФото: instagram.com/amurkukly
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Волк - старый моряк-романтик. Он совсем не хочет быть злым и коварным. Он набирает команду отчаянных смельчаков, чтобы вместе отправиться в кругосветное путешествие через море света в океан радости, навстречу своей мечте. Так в драмтеатре описывают новый спектакль «По зеленым холмам океана» - притчу в одном действии, написанную поэтом и сказочником Сергеем Козловым.

Пьесу для детей поставил режиссер Павел Рукавицын. В спектакле задействованы артисты Олег Бойко (именно он сыграет волка-романтика), Константин Таванцев, Сергей Рюмин, Максим Червяков, Елена Грачева, Александра Аверьянова, Юлия Стафиевская.

Амурский областной театр драмы

ул. Ленина, 146

24 марта в 12.00

Цена билетов: 200-250 рублей

Второй спектакль для самых маленьких зрителей пройдет в театре кукол. «Лисичка-сестричка» - спектакль по мотивам русских народных сказок. Главная героиня - Лисичка-сестричка, особа неунывающая, энергичная и, конечно, хитрая. На спектакле ребята послушают русские народные песни, пообщаются с артистами в национальных костюмах.

Пьесу для маленьких зрителей поставил заслуженный артист России Петр Козец. Продолжительность спектакля - 45 минут.

Амурский областной театр кукол

ул. Шевченко, 60/4

16 марта в 11.00

Цена билетов: 250 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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