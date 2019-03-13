2019-03-13T04:29:53+03:00
Общество

В Благовещенске жильцы мешают делать в доме капремонт, волнуясь за натяжные потолки

Люди отказываются отселяться на время проведения работ на чердаке
Полина ОЗЕРОВА
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Фонд провел собрание с представителями собственников, управляющей компании, госжилинспекции и депутатом округа. Фото: fkramur.ruФонд провел собрание с представителями собственников, управляющей компании, госжилинспекции и депутатом округа. Фото: fkramur.ru
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В доме №97 на улице Чайковского в Благовещенске при проведении капремонта обнаружили аварийные участки чердачного перекрытия над квартирами. Случай серьезный, есть угроза жизни и здоровью людей. Однако капремонт крыши с 13 февраля пришлось приостановить.

На время ремонта необходимо было отселить жильцов верхнего этажа. Специалисты Фонда капремонта на собрании жильцов предложили составить график, чтобы люди знали, когда на крыше будут вестись работы.

- Рисковать жизнями людей никто не будет. Тем не менее, даже в этой сложной ситуации находятся отдельные собственники, которые считают, что ремонт натяжных потолков в квартире важнее собственной жизни и здоровья, жизни детей, и отказываются даже на время рабочего дня покинуть квартиры. По их мнению, в случае осыпания потолка, дорогостоящий ремонт в их жилом помещении должен быть восстановлен подрядчиком. Однако, в соответствии с действующим законодательством, собственники обязаны предоставить допуск к общему имуществу, а косметический ремонт проводить самостоятельно, - сообщает Фонд капитального ремонта по Амурской области.

Специалисты также отмечают, что угрозу для жильцов представляет не сам ремонт, а износ чердачного перекрытия. Сейчас благовещенское управление ЖКХ предложило обслуживающей этот дом «управляйке» обратиться в специализированную организацию для проведения технического обследования перекрытия. Также можно установить щиты с распорками в зонах прогиба балок. После этого подрядчик сможет продолжить работы.

К слову, с подобной проблемой сотрудники фонда капремонта столкнулись еще и в Райчихинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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